В Россию пришла новая разновидность коронавируса «кентавр»

Москва. Больных омикрон-штаммом «кентавр» BA.2.75 обнаружили в России. Об этом пишет Лента.ру со ссылкой на ТАСС.

Как сообщили агентству в Роспотребнадзоре, 5 случаев заражения выявили в июле в Москве. Отмечается, что все пациенты переносят недуг в легкой форме, госпитализация не потребовалась никому.

Новый подвид штамма коронавируса «омикрон» BA.2.75 обнаружили в Индии. Затем им начали болеть в Австралии, Германии, Великобритании, США и Канаде. В июле обновившийся коронавирус добрался до Нидерландов.

«Кентавр» отличается от своих предшественников ярко выраженными мутациями в генетическом коде шиповидного белка. Это делает его более заразным и устойчивым к антителам против коронавируса.

Кстати, рост заболеваемости COVID-19 в скором времени в России из-за новых подвидов омикрона предрекла глава Роспотребнадзора Анна Попова. Однако, по ее словам, они представляют не такую большую опасность, как в начале пандемии, поскольку большинство пациентов переносит новые версии коронавируса в легкой форме.