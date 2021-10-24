Власти Санкт-Петербурга объявили локдаун с 30 октября

Закроются многие заведения общепита, спортзалы, магазины.



Санкт-Петербург. С 30 октября по 7 ноября в Санкт-Петербурге введут дополнительные меры по борьбе с коронавирусной инфекцией. Распоряжение об этом подписал губернатор Северной столицы Александр Беглов, пишут «Известия».

В частности, с 30 октября по 7 ноября будет приостановлена работа заведений общепита и магазинов непродовольственных товаров. Исключение сделано для заводских столовых, буфетов при вокзалах и АЗС, а также торговли готовыми блюдами на вынос. Продолжат функционировать аптеки.

Закроются салоны красоты (за исключением парикмахерских). Стоматологам и ветеринарам разрешено оказывать только экстренную помощь.

Кроме того, на указанный срок запрещается деятельность спортивных и развлекательно-досуговых объектов. Не будут проводиться массовые мероприятия. Вход в театры и музеи Санкт-Петербурга разрешается только при наличии QR-кода или справки о противопоказании к вакцинации.

Прекратит работу внутренний водный транспорт города.

Заселяться в объекты гостиничного бизнеса с 30 октября по 7 ноября можно будет только при наличии QR-кода или ПЦР-теста, сделанного не ранее, чем за 3 дня. В домах отдыха такой режим будет действовать и далее до особого распоряжения.

На удаленный режим работы предписано перевести не менее 70% сотрудников государственных учреждений образования.