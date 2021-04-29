Пенсионерам в Хабаровске будут выдавать по десятку яиц за прививку от коронавируса

Пасхальную акцию по борьбе с COVID-19 объявил краевой Минздрав.

Хабаровск. Пасхальную акцию по борьбе с COVID-19 объявил Минздрав Хабаровского края. Бесплатный десяток яиц смогут получить люди старше 60 лет, поставившие прививку от коронавируса в преддверии Пасхи. Об этом пишет «Интерфакс».

Региональный Минздрав намерен открыть мобильные пункты вакцинации в дни пасхальных богослужений у православных храмов.

«Птицефабрики Хабаровска и Комсомольска выделили достаточно крупную партию столовых яиц для того, чтобы 29 и 30 апреля в 14 пунктах вакцинации люди старше 60 лет в случае постановки вакцины могли получить десяток яиц», - приводит издание слова заместителя председателя правительства региона по соцвопросам Евгения Никонова.

В ходе акции планируется раздать 1 400 упаковок яиц.

Добавим, ранее власти Чукотки пообещали выплатить пенсионерам за вакцинацию от COVID-19 по 2 тыс. рублей.