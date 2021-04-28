Оперштаб опроверг информацию о начале третьей волны COVID-19 в России

Эпидемиологическая ситуация в стране находится под контролем.

Москва. Ситуация с COVID-19 в России сейчас стабильна и говорить о начале третьей волны распространения вируса в стране «абсолютно неверно». Такое сообщение оперативного штаба по предупреждению и борьбе с новой коронавирусной инфекцией приводят «Известия».

«О начале третьей волны COVID-19 в России говорить на данный момент времени абсолютно неверно — эпидемиологическая ситуация на сегодняшний день остается стабильной и находится под полным контролем оперштаба», — сообщили в оперативном штабе.

Ранее агентство Bloomberg, ссылаясь на неофициальные данные, заявило о том, что в России якобы началась третья волна коронавируса. Также указывалось, что россияне уже не боятся коронавируса и не стремятся ставить прививки.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в тот же день заявил, что темпы вакцинации в стране соответствует потребностям населения, а премьер-министр Михаил Мишустин подчеркнул, что страна пережила острую фазу пандемии.

В то же время глава профилактического центра ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский заявил, что необходимо в полном объеме поддерживать противоэпидемический режим, чтобы не допустить роста заболеваемости коронавирусом.