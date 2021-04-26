В России допустили увеличение интервала между прививками «Спутником V»

Максимальный промежуток между 1 и 2 дозами продлили до 3 месяцев.

Москва. Интервал между прививками «Спутник V» может достигать трех месяцев. Об этом заявил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, сообщают «Известия» со ссылкой на официальный аккаунт вакцины в Twitter.

«Можно увеличить интервал между первой и второй вакцинацией «Спутник V» с 21 дня до 3 месяцев. Увеличение интервала не повлияет на иммунный ответ, а может даже усилить и продлить его», — отметил руководитель исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии.

К таким выводам специалисты пришли после успешного проведения массовой вакцинации в России и других странах. «Учитывая исключительно высокий спрос на вакцину, это решение значительно ускорит иммунизацию», — добавил Гинцбург.

По результатам обследования 3,8 млн привитых граждан эффективность «Спутника V» составила 97,6%. При этом разработчики утверждают, что реальные результаты могут даже превысить заявленные показатели.

Напомним, первую в мире вакцину от COVID-19 зарегистрировали в России в августе 2020 года. В испытаниях препарата участвовала одна из дочерей Владимира Путина.