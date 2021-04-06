Коронавирус помог Онищенко осуществить его давнюю мечту

Об этом бывший главный санврач России рассказал журналисту RT.



Москва. Бывший руководитель Роспотребнадзора, депутат Госдумы Геннадий Онищенко дал большое интервью YouTube-каналу «Антонимы». В частности, он признался, что давно мечтал увидеть людей в масках в период осенне-весенней вспышки гриппа и дождался этого лишь благодаря коронавирусу, сообщает телеканал RT.

«Вся цивилизованная общественность в Европе, Юго-Восточной Азии надевает маски», - пояснил Онищенко.

По мнению бывшего главного санврача России, отказываться от масочного режима не следует даже после победы над COVID-19. Также он объяснил, насколько эффективны маски для защиты от респираторных инфекций, и что он думает по поводу принудительной массовой вакцинации.

Кроме того, Геннадий Онищенко высказался об «антипрививочниках» и интересах больших фармацевтических компаний. Еще депутат «рассекретил», какой вакциной от коронавируса привился сам, и чем был обусловлен его выбор. Прослушать полную версию интервью можно на YouTube-канале «Антонимы».