Первая в мире: в России зарегистрировали антиковидную вакцину для животных

Препарат испытан на собаках, кошках, норках, песцах и лисах.





Москва. Вакцину от коронавируса, предназначенную для животных, зарегистрировали в России. Как пишет «Интерфакс», это первый в мире профилактический препарат такого рода.

Как рассказал замруководителя Россельхознадзора Константин Савенков, разработчиками выступили специалисты Федерального центра охраны здоровья животных (ФГБУ «ВНИИЗЖ»).

Клинические испытания стартовали в октябре 2020 года. В них участвовали собаки, кошки, песцы, лисы, норки и другие звери. Сорбированная инактивированная вакцина получила название «Карнивак-Ков».

Препарат признан абсолютно безвредным и высокоэффективным: у испытуемых животных антитела к коронавирусу появились в 100% случаев. Полученный иммунитет действует как минимум полгода, но это пока не окончательная цифра. Массовое производство вакцины на базе крупнейшей в стране платформы по производству ветеринарных препаратов Федерального центра охраны здоровья животных может быть запущено уже в апреле, добавил Константин Савенков.

Известно, что к коронавирусу восприимчивы собаки, кошки и ряд других млекопитающих. В Дании из-за массового заражения норок на зверофермах было ликвидировано все поголовье этих животных. Людям от домашних питомцев COVID-19 не передается.

Добавим, ветеринарную вакцину от коронавируса «Карнивак-Ков», разработанную в России, планируют приобретать звероводческие хозяйства нашей страны, а также Греции, Польши, Австрии, США, Канады и Сингапура.