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Диетолог спрогнозировал прибавку 2-3 лишних килограммов за новогодние праздники

10:12, 02 января, 2021
Дарья Саушина
Диетолог спрогнозировал прибавку 2-3 лишних килограммов за новогодние праздники
10:12, 02 января, 2021
Дарья Саушина
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#здоровье\n#Новый год\n#общество\n#питание
Фото: twenty20.com
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При этом, по его словам, с окончанием каникул вес большинства людей должен довольно быстро вернуться к прежнему значению.

Москва. Диетолог Алексей Калиничев спрогнозировал, сколько лишних килограммов принесут новогодние каникулы. Как рассказал врач-диетолог, эндокринолог RT, если не следить за своим питанием и не уделять время спорту, можно прибавить 2-3 кг.

«За новогодние праздники, если полностью расслабиться и погрузиться в них с душой, набрать можно в реальности буквально несколько килограммов, не более того. Если кто-то набирает больше, то это не жир. Это просто отёк от того, что люди едят много различных солений, солёную рыбу, маринады, квашеную капусту — вот такая еда способствует задержке жидкости. Люди достаточно много пьют в новогодние праздники, алкоголь тоже даёт отёки», — рассказал диетологи.

По его словам, набранные за время праздников килограммы достаточно быстро уходят при смене режима жизни. Диетолог порекомендовал россиянам минимизировать употребление алкоголя, максимальное время проводить на свежем воздухе и заниматься спортом.

10:12, 02 января, 2021
Дарья Саушина
325
0
#здоровье\n#Новый год\n#общество\n#питание