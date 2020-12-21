Россия прервет авиасообщение с Великобританией из-за нового штамма коронавируса

Запрет начнет действовать с 22 декабря и продлится неделю.



Москва. В связи с обнаружением в Великобритании нового штамма коронавируса Россия временно прекратит авиасообщение с этой страной. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

Запрет начнет действовать с 22 декабря и продлится неделю.

В дальнейшем возможны разные действия – как продление данной меры, так и ее снятие, в зависимости от того, насколько опасной окажется новая разновидность коронавируса.

О выявленном в Великобритании новом штамме коронавируса N501Y известно пока лишь то, от отличается более высокой степенью распространения – по некоторым данным, до 70% по сравнению с обычным коронавирусом. О том, выше ли летальность новой разновидности, и как на нее действуют вакцины, достоверно пока неизвестно. Однако глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев уже заявил, что российская вакцина «Спутник V» эффективна против новой мутации коронавируса, обнаруженной на Британских островах.