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Глава Минздрава России назвал возможные сроки вакцинации пожилых людей от covid-19

16:25, 20 декабря, 2020
Юрий Абашев
Глава Минздрава России назвал возможные сроки вакцинации пожилых людей от covid-19
16:25, 20 декабря, 2020
Юрий Абашев
318
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#Россия\n#коронавирус\n#пожилые\n#вакцинация
Фото: pixabay.com
318
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Испытания вакцины на людях старше 60 лет подходят к концу.

Москва. Руководитель российского Минздрава Михаил Мурашко заявил, что массовая вакцинация от коронавируса россиян старше 60 человек может начаться уже на следующей неделе. Об этом пишет «РБК» со ссылкой на слова министра в эфире телеканала «Россия 1».
Мурашко дополнил, что сейчас завершаются клинические испытания вакцины на людях старше 60 лет.
«Да, мы надеемся на это», — ответил министр на вопрос о начале вакцинации пожилых россиян на следующей неделе.
16:25, 20 декабря, 2020
Юрий Абашев
318
0
#Россия\n#коронавирус\n#пожилые\n#вакцинация