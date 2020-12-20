Глава Минздрава России назвал возможные сроки вакцинации пожилых людей от covid-19

Испытания вакцины на людях старше 60 лет подходят к концу.

Москва. Руководитель российского Минздрава Михаил Мурашко заявил, что массовая вакцинация от коронавируса россиян старше 60 человек может начаться уже на следующей неделе. Об этом пишет «РБК» со ссылкой на слова министра в эфире телеканала «Россия 1».

Мурашко дополнил, что сейчас завершаются клинические испытания вакцины на людях старше 60 лет.

«Да, мы надеемся на это», — ответил министр на вопрос о начале вакцинации пожилых россиян на следующей неделе.