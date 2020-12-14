Врач объявил о выходе России на плато по коронавирусу

Однако это не радует медиков.



Москва. Россия вышла на плато по COVID-19. Это признал врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов, пишут «Известия» со ссылкой на РИА Новости.

В то же время медик уточнил, что для объективной оценки ситуации нужно учитывать количество свободных коек, проведенных тестов на COVID-19 и число летальных исходов. При относительной стабильности этих критериев на протяжении определенного времени ситуацию можно считать плато или даже говорить о положительной динамике.

Также Жемчугов подчеркнул, что плато не является самоцелью.

«Точнее, это цель системы здравоохранения, чтобы соотнести оптимально количество людей, которым требуется стационарное лечение, с ресурсами системы здравоохранения», - пояснил врач.

По его словам окончательно остановить бесконтрольное распространение COVID-19 можно будет лишь тогда, когда количество людей, имевших контакты с больными, составит около 70%.

«Тогда начнется торможение, и с этого плато будет спуск», - уточнил Жемчугов.

Напомним, о выходе на плато в Роспотребнадзоре заявляли еще в начале декабря. Но показатели заболеваемости не позволяли оценивать ситуацию оптимистично.

По данным оперштаба по борьбе с COVID-19, с начала пандемии по 14 декабря в России заразились 2 681 256 человек, в том числе 27 328 - за последние сутки. 2 124 797 пациентов выздоровели Умерших от коронавирусной инфекции начитывается 47 391 человек.