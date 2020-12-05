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Правительство России продлило выдачу бесплатных лекарств амбулаторным пациентам с ковид

18:00, 05 декабря, 2020
Анна Торхова
Правительство России продлило выдачу бесплатных лекарств амбулаторным пациентам с ковид
18:00, 05 декабря, 2020
Анна Торхова
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#Россия\n#Правительство\n#лекарства
Фото: pixabay.com
378
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Об этом стало известно в субботу.

Москва. В России решили продлить на январь выдачу бесплатных лекарств амбулаторным пациентам с коронавирусом. Об этом пишут «Известия».
«Правительство поддержало продление и обеспечение за счет федерального бюджета на январь лекарственными препаратами, пока сохраняется напряженность», — сказал председатель правительства России Михаил Мишустин.
Он надеется, что подобное мероприятие поможет уменьшить рост случаев заболевания коронавирусом.
Напомним, в Удмуртии до конца года бесплатные наборы получат более 7 тыс. пациентов. 
18:00, 05 декабря, 2020
Анна Торхова
378
0
#Россия\n#Правительство\n#лекарства