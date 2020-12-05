Правительство России продлило выдачу бесплатных лекарств амбулаторным пациентам с ковид

Об этом стало известно в субботу.

Москва. В России решили продлить на январь выдачу бесплатных лекарств амбулаторным пациентам с коронавирусом. Об этом пишут «Известия»

«Правительство поддержало продление и обеспечение за счет федерального бюджета на январь лекарственными препаратами, пока сохраняется напряженность», — сказал председатель правительства России Михаил Мишустин.

Он надеется, что подобное мероприятие поможет уменьшить рост случаев заболевания коронавирусом.