Госдума планирует запретить «веселящий газ»

За распространение N2O могут ввести уголовную ответственность.



Москва. В России могут ввести уголовную ответственность за продажу «веселящего газа» (N2O, закись азота). Об этом пишут «Известия» со слов авторов законопроекта, который Госдума рассмотрит в декабре.

«Веселящий газ» оказывает близкое к наркотическому воздействие на организм человека. Вдыхающие его люди беспричинно смеются. При злоупотреблении им возможен летальный исход.

По словам депутатов, подготовивших документ, как минимум один трагический случай известен в Москве – погибли несколько студентов, рядом с ними в квартире нашли баллон с закисью азота.

Первый вариант законопроекта был внесен в Госдуму в 2018 году. Тогда правительство рекомендовало доработать документ. Претензии были учтены, депутаты подготовили новую версию. Кабмин дал на нее положительный отзыв.