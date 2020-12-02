В Роспотребнадзоре объявили «почти достигнутым» плато по коронавирусу

По мнению специалистов, абсолютные показатели заболеваемости остаются слишком высокими.



Москва. Плато по ежедневному приросту заразившихся коронавирусной инфекцией в России «почти достигнуто». Об этом заявил замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский, сообщает РенТВ со ссылкой на радиостанцию «Говорит Москва».

При этом радоваться врачам и жителям вряд ли приходится, отметил специалист. Проблема в том, что показатели заболеваемости слишком высоки.

«25-26 тысяч ежедневно выявляется - это и есть плато, но оно слишком высокое, поэтому нам надо не про плато думать, а про снижение числа новых случаев», - заявил эксперт.

В то же время сокращения количества новых заболевших до ноля можно ожидать уже в апреле 2021 года, считает Вадим Покровский.

Между тем по данным оперштаба по борьбе с инфекцией, за последние сутки в России было выявлено 25,345 тыс. новых случаев коронавируса.