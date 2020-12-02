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Верховный суд разрешил продавцам не обслуживать граждан без масок

15:11, 02 декабря, 2020
Евгений Кандаков
Верховный суд разрешил продавцам не обслуживать граждан без масок
15:11, 02 декабря, 2020
Евгений Кандаков
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#Верховный суд России\n#коронавирус\n#ограничения\n#законы\n#магазины\n#торговля\n#продавцы
Фото: vk.com rt_russian
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Проверить законность этого правила требовал правозащитный центр из Смоленска.

Москва. Высшая судебная инстанция России дала ответ, правомерно ли отказывать в обслуживании покупателям, не надевающим маски в условиях пандемии. Оспорить данную норму пытались представители Смоленского центра права и социологии, пишет «Российская газета».

Авторы иска ссылались на Закон о правах потребителя. Верховный суд Российской Федерации (ВС РФ) по данному вопросу постановил: предприятия торговли вправе отказать в обслуживании покупателю, не использующему средства индивидуальной защиты, если этого требуют власти региона, в котором находится магазин.

При этом ВС РФ сослался на Закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. Он возлагает на граждан обязанность выполнять предписания властей, призванные защитить жителей от опасности заражения опасными болезнями. Иск смоленских правозащитников был отклонен.

15:11, 02 декабря, 2020
Евгений Кандаков
111
0
#Верховный суд России\n#коронавирус\n#ограничения\n#законы\n#магазины\n#торговля\n#продавцы