Источник в правительстве: нового карантина в России не введут

В то же время ограничения могут ввести в отдельных регионах.

Москва. Общенациональный карантин из-за второй волны COVID-19 российские власти вводить не планируют. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в правительстве.

Хотя небольшой рост заболеваемости коронавирусной инфекцией фиксируется, в целом обстановка в России остается стабильной и контролируемой. В связи с этим новых ограничительных мер в масштабах страны принимать никто не собирается, пояснил собеседник агентства.

В то же время он не исключил возможность возврата жестких ограничений в отдельных регионах, где произойдет резкий рост заболеваемости.

Ранее слухи о возобновлении ограничений после 15 сентября опроверг мэр Москвы. Сергей Собянин сыронизировал над устойчивостью этих россказней и заверил, что повторять весенние меры против COVID-19 власти столицы не намерены. Градоначальник не исключил некоторого роста заболеваемости в связи с возобновлением учебы в школах и вузах. Но в целом в сутки в городе будет фиксироваться не более 650-700 новых случаев заражения, как и в настоящее время, отметил Собянин.

Добавим, по данным оперштаба по борьбе с коронавирусом в Москве, 10 сентября в столице COVID-19 диагностировали у 695 человек.