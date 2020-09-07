Российские больницы начнут получать вакцину от COVID-19 на следующей неделе

Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.



Светлогорск. Калининградская область. Первые партии российской вакцины от коронавируса поставят в медучреждения уже на следующей неделе. Об этом министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил на суперфинале конкурса «Лидеры России» в Светлогорске Калининградской области, пишет «Интерфакс».

По словам главы Минздрава, на текущей неделе привьют тех добровольцев, которые участвуют в клинических исследованиях III фазы препарата. Одновременно на следующей неделе начнутся первые поставки вакцины в больницы, на первых порах небольшие, «потому что надо соблюсти все интересы», пояснил Михаил Мурашко, и добавил, что все даты будут объявлены до конца текущей недели.

Агентство напоминает, что начало вакцинации добровольцев от коронавируса на текущей неделе в Москве анонсировал недавно мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, речь идет о пострегистрационных исследованиях. Испытать на себе Sputnik V готовы уже 5 тыс. человек, добавил градоначальник. А его заместитель Анастасия Ракова отметила, что первая партия вакцины уже поступила в 3 поликлиники Москвы.