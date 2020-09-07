  • $ 75.18 ↓
  • € 89.04 ↓

Российские больницы начнут получать вакцину от COVID-19 на следующей неделе

18:39, 07 сентября, 2020
Евгений Кандаков
Российские больницы начнут получать вакцину от COVID-19 на следующей неделе
18:39, 07 сентября, 2020
Евгений Кандаков
73
0
#медицина\n#здоровье\n#больницы\n#Минздрав России\n#вакцинация\n#коронавирус
Фото: vk.com/deebeepublic
73
0

Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Светлогорск. Калининградская область. Первые партии российской вакцины от коронавируса поставят в медучреждения уже на следующей неделе. Об этом министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил на суперфинале конкурса «Лидеры России» в Светлогорске Калининградской области, пишет «Интерфакс».

По словам главы Минздрава, на текущей неделе привьют тех добровольцев, которые участвуют в клинических исследованиях III фазы препарата. Одновременно на следующей неделе начнутся первые поставки вакцины в больницы, на первых порах небольшие, «потому что надо соблюсти все интересы», пояснил Михаил Мурашко, и добавил, что все даты будут объявлены до конца текущей недели.

Агентство напоминает, что начало вакцинации добровольцев от коронавируса на текущей неделе в Москве анонсировал недавно мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, речь идет о пострегистрационных исследованиях. Испытать на себе Sputnik V готовы уже 5 тыс. человек, добавил градоначальник. А его заместитель Анастасия Ракова отметила, что первая партия вакцины уже поступила в 3 поликлиники Москвы.

18:39, 07 сентября, 2020
Евгений Кандаков
73
0
#медицина\n#здоровье\n#больницы\n#Минздрав России\n#вакцинация\n#коронавирус

 

 

 


Рекомендуем

Тесты

Знакомы ли вы с уральским сленгом?

16:48, 21 августа, 2020

Сможете ли вы узнать русскую классику по эпиграфу?

11:20, 21 августа, 2020

Какая ты кошка?

17:54, 07 августа, 2020

Сможете ли вы сдать ЕГЭ?

17:25, 23 июля, 2020

Что вы знаете о поправках в конституцию?

12:25, 26 июня, 2020

Знакома ли вам классическая русская живопись?

16:33, 29 мая, 2020

Знаете ли вы основные вехи развития Интернета?

15:17, 18 мая, 2020

Помните ли вы хорошие фильмы о Великой Отечественной?

16:03, 08 мая, 2020

Кто вы в «Игре престолов»?

16:38, 17 апреля, 2020

Что вы знаете о «Кавказской пленнице»?

17:16, 03 апреля, 2020

Что вы знаете о «Евгении Онегине»?

14:58, 20 марта, 2020

Женские слова. Лёгкий тест для слабого пола.

13:40, 06 марта, 2020

Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Бабушка с внуком заблудились в лесу в Удмуртии

14:10, 02 сентября, 2020
4089

Пожар в бывшем кафе «Кораблик» на набережной потушили в Ижевске

3780
19:30, 31 августа, 2020

На набережной Ижевска загорелось кафе «Кораблик»

2498
18:23, 31 августа, 2020

Жителям Удмуртии напомнили о необходимости носить маски

2282
12:10, 02 сентября, 2020

Три человека с подтвержденным коронавирусом скончались в Удмуртии

2146
09:08, 03 сентября, 2020

В Минздраве уточнили сроки начала вакцинации от коронавируса в России

16:29, 31 августа, 2020
2184

Поступившую в МГИМО дочь замгубернатора Забайкалья затравили в соцсетях

1377
13:57, 01 сентября, 2020

27 школьников из Благовещенска получили ожоги глаз

1270
17:52, 03 сентября, 2020

Ефремов признал свою вину в ДТП с гибелью курьера

1266
11:51, 03 сентября, 2020

Михаил Шуфутинский пообещал напомнить россиянам о «3 сентября»

1212
16:29, 02 сентября, 2020

Принц Гарри затосковал по родине

12:38, 01 сентября, 2020
1763

Особо заразный штамм COVID-19 напал на Индонезию

1540
12:49, 31 августа, 2020

Греция откроет границы для россиян с 7 сентября

1377
11:18, 02 сентября, 2020

Россия добилась от Белоруссии прогресса в создании Союзного государства

1364
17:01, 03 сентября, 2020

Глава МИД Белоруссии заявил о провале «украинского сценария» в его стране

1152
17:53, 02 сентября, 2020

Лонгриды

Понедельник: хороший, плохой, злой?

09:05, 21 августа, 2020
3519

Решая проблемы зубов

14:18, 20 июля, 2020
8009

Один за всех: для чего нужна самозанятость?

14:38, 17 июля, 2020
7451

Уборка продолжается

18:01, 10 июля, 2020
7521

Раздельный сбор мусора начали внедрять в Глазове

15:50, 08 июля, 2020
6694

Первый «ЭКОпост» открылся в Удмуртии

17:32, 29 июня, 2020
7008

От паспарту до ню: история ижевской фотографии (18+)

13:08, 22 июня, 2020
14391

Завод стоит, дым идёт

14:42, 17 июня, 2020
12032

Яратон: разделяй с любовью

19:14, 11 июня, 2020
9545

Подняться со дна

15:05, 14 мая, 2020
16999

Промышленные отходы Удмуртии под контролем

16:30, 30 апреля, 2020
15081

Ипотека под 1% для семей с детьми

11:25, 22 апреля, 2020
15065

Статьи

В ижевском микрорайоне Люлли возводят новую автоматизированную котельную

16:46, 24 августа, 2020
2210

Жизнь после К

17:38, 21 августа, 2020
3824

На фестивале «Эктоника и Бабушкина дача» в Удмуртии собрали 890 кг вторсырья

09:19, 20 августа, 2020
2041

Здесь учились сотрудники Google и Microsoft: в Ижевске открылась ИТ-академия «ШАГ»

08:30, 17 августа, 2020
2528

Свой маленький Ижевск на природе

12:36, 13 августа, 2020
3426

Новые возможности от Газпромбанка

08:30, 29 июля, 2020
2794

Удмуртские экологи проведут свою экспертизу проекта завода в Камбарке

09:20, 25 июля, 2020
2687

В Ижевске концессионер реконструирует ЦТП на самых проблемных участках

17:56, 23 июля, 2020
3343

В Ижевск приходит культура осознанного потребления: в городе открылся первый SWOP маркет

14:39, 15 июля, 2020
3054

Массаж нерукотворный (18+)

11:00, 14 июля, 2020
5454

Лечение в лучших клиниках Израиля

09:40, 07 июля, 2020
2995

В сердце города: как проходит реконструкция теплосетей на плотине Ижевского пруда

19:06, 30 июня, 2020
4142

Давай меняться

12:25, 17 июня, 2020
4613

На пути к лучшему будущему

12:40, 16 июня, 2020
6426

Мировая премьера. Volkswagen Jetta в Удмуртии

08:30, 15 июня, 2020
3118

Все в онлайн: как Почта России помогает бизнесу пройти испытание коронавирусом

10:20, 08 июня, 2020
2789

Робот на службе энергетиков Ижевска

09:22, 27 мая, 2020
4392

Андрей Вагнер: пандемия коронавируса не помешает реконструкции теплосетей в Ижевске

19:36, 21 мая, 2020
4052

Агрохолдинг «КОМОС ГРУПП» продолжает оказывать помощь больницам

17:06, 20 мая, 2020
3561

Бездомный пес Желтое ухо

09:20, 20 мая, 2020
6529