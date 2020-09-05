В Минздраве России рассказали о первом повторном случае заражения Covid-19 за границей

Ранее главу Тувы второй раз госпитализировали с коронавирусной инфекцией.





Москва. В Минздраве России рассказали о первом повторном случае заражения Covid-19 в мире. Об этом сообщает РБК со ссылкой на слова министра здравоохранения Михаила Мурашко.



«Достоверно подтвержденный случай за рубежом один, рассматривается еще несколько случаев», — сказал Мурашко. Он добавил, что в России пока нет официально подтвержденной информации о повторном заражении коронавирусом в стране.



Отметим, что повторные случаи заражения Covid-19 фиксировали исследовали из Гонконгского университета и американские медики. В конце августа главу Тувы второй раз госпитализировали с коронавирусом. При этом Мурашко заявил, что у Минздрава нет данных, подтверждающих повторное заражение руководителя региона.