Что делать, если вы подозреваете, что у вас депрессия

Что такое депрессия.

У большинства людей бывают периоды, когда они чувствуют подавленность и нежелание что-либо делать. Но если вы пребываете в таком состоянии месяцами или даже годами, то, возможно, у вас депрессия. Риску возникновения депрессии подвержены также люди, пережившие несчастье.

Депрессия — это психическое расстройство, которое может привести к серьезным нарушениям здоровья. По данным Всемирной организации здравоохранения, от депрессии страдают более 264 млн человек по всему миру.

Каковы симптомы депрессии

В Национальной службе здравоохранения Великобритании (National Health Service, NHS) выделяют следующие симптомы депрессии:

Психологические: долго длящееся подавленное настроение, тоска, ощущение беспомощности, низкая самооценка, плаксивость, чувство вины, раздражительность и нетерпимость к другим людям, отсутствие интереса к жизни, тревожность, суицидальные мысли и т. д. Физические: двигательная и идеаторная заторможенность (у человека замедляется мыслительный процесс, он с трудом переключается с одной мысли на другую и т. д.), запоры, боли неясного происхождения, потеря полового влечения, упадок сил, нарушения сна и менструального цикла. Социальные: нежелание общаться с людьми, пренебрежение некогда любимыми хобби и увлечениями, замкнутость.

Как бороться

Сегодня существуют эффективные методы лечения депрессии. Но депрессия развивается постепенно, поэтому люди не всегда замечают ее симптомы и не обращаются за помощью к специалистам. Еще одна причина — страх общественного осуждения. Но депрессия не проходит сама по себе, с ней нужно бороться с помощью профессионалов.

Депрессия протекает в разных формах: легкой, умеренной или тяжелой. И если в первом и втором случаях снижается качество жизни человека, то в тяжелой форме могут наблюдаться психотические проявления, включая галлюцинации и бред. Существует несколько разновидностей депрессии: послеродовая депрессия; биполярное расстройство (маниакальная депрессия — состояние, для которого характерны резкие перепады настроения); сезонное аффективное расстройство (когда депрессия возникает регулярно в определенное время года).

Если вы долгое время наблюдаете у себя один или несколько вышеперечисленных симптомов, обязательно обратитесь к специалисту. Особенно важно обратиться к врачу, если настроение влияет на работу, личную жизнь, увлечения. Постарайтесь отвечать на вопросы врача максимально открыто и честно. В зависимости от типа заболевания специалист подберет подходящий метод лечения.

Если у вас диагностируют легкую форму депрессии, вероятнее всего, вас попросят позаботиться о себе: высыпаться, заниматься спортом, внимательно относиться к своим желаниям, концентрироваться на позитивных мыслях. Конечно, человеку в подавленном настроении нелегко найти в себе на это силы, но в борьбе с недугом важно быть активным. Если эти способы не помогают или у вас более тяжелая форма депрессии, вам порекомендуют прибегнуть к помощи психолога: провести, например, когнитивно-поведенческую или межличностную терапию. В более сложных случаях наряду с психотерапией применяются специальные препараты — антидепрессанты. Кроме того, вам могут назначить лечение в психиатрической клинике.