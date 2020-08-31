В Минздраве уточнили сроки начала вакцинации от коронавируса в России

Поставки крупных партий вакцины начнутся уже в сентябре, рассказал министр здравоохранения.



Иркутск. Иркутская область. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко раскрыл детали подготовки к массовой иммунизации населения от COVID-19. Об этом он рассказал на встрече с медработниками Иркутской области 31 августа, пишут «Известия».

В частности, глава Минздрава назвал сроки начала вакцинации россиян от коронавируса. По словам Михаила Мурашко, прививочная кампания начнется в ноябре-декабре текущего года. К этому времени будет налажен максимальный объем выпуска. Министр добавил, что первые поставки крупных партий вакцины «Спутник V» начнутся уже в сентябре.

Напомним, первую в мире вакцину против коронавируса зарегистрировали 11 августа в России. Препарат разработали в Центре имени Гамалеи и назвали «Спутник V». Испытания еще одного варианта вакцины завершаются сейчас в новосибирском центре «Вектор».

Как сообщалось ранее, первыми от COVID-19 привьют медработников и пожилых граждан. Иммунизация будет проводиться на добровольной основе.

Кстати, по данным оперштаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, на 31 августа в России выявлено 995 319 случаев заболевания. С начала пандемии умерли 17 176 человек, вылечились 809 387.