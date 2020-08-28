Собянин дал прогноз по срокам окончания вспышки коронавируса в Москве

Градоначальник отметил, что ученые создали надежные средства, которые позволят побороть инфекцию за считанные месяцы.



Москва. Сергей Собянин объявил, когда в Москве завершится эпидемия коронавируса. Об этом сообщает столичный оперштаб по борьбе с COVID-19.

По мнению градоначальника, распространение инфекции прекратится в Москве к февралю-марту 2021 года.

«Я уверен, что в течение, ну, буквально нескольких месяцев, может, шести месяцев максимум, мы окончательно победим коронавирус», - приводит оперштаб слова Собянина.

Мэр Москвы напомнил, что российские ученые создают вакцины, лекарства и технологии для борьбы с инфекцией. Также Собянин выразил уверенность, что скоро к первой отечественной вакцине, созданной сотрудниками Центра имени Гамалеи, добавятся не менее эффективные аналоги.

Кстати, как пишет Лента.ру, несколько иной прогноз дал недавно академик РАН, директор Центра иммунологии и молекулярной биомедицины МГУ Михаил Пальцев. По его мнению, COVID-19 отступит от России к лету 2021 года. Ученый сослался на опыт борьбы с вирусными пандемиями в прошлом. Как правило, они приходят тремя волнами, после чего завершаются вследствие выработки коллективного иммунитета. Вторая волна коронавируса ожидается осенью, третья – весной, считает академик. После этого у россиян образуется коллективный иммунитет, пояснил Михаил Пальцев.