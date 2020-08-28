Вторую российскую вакцину от коронавируса зарегистрируют ускоренно

Ее испытывают в новосибирском центре «Вектор».



Новосибирск. Новосибирская область. Регистрация второй российской вакцины от COVID-19 пройдет по такой же ускоренной схеме, как было с первой вакциной «Спутник V». Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на телеканал «Россия-24».

Это значит, что регистрационное удостоверение препарат получит сразу после завершения второго этапа клинических исследований (проверки на добровольцах), заявил заведующий отделом зоонозных инфекций и гриппа центра новосибирского центра «Вектор» Александр Рыжиков в интервью тележурналистам.

«Третий этап будет идти параллельно - после регистрации», - пояснил ученый. Сейчас вакцина проходит второй этап клинических испытаний, в которых участвуют порядка 100 добровольцев. Первый из них уже выписан из больницы с подтвержденным иммунитетом к COVID-19. При этом у всех участников найдены антитела к коронавирусу. Лишь 6 пациентов пожаловались на боли в районе инъекции, других нежелательных эффектов не отмечено.

Рыжиков отметил, что вакцина из Новосибирска создает иммунитет не менее чем на один эпидемический сезон. В случае, если это окажется пределом ее возможностей, специалисты не исключают необходимость повторной прививки раз в год, а затем раз в 3 года, как от клещевого энцефалита. Также ученый рассказал, что вакцину от «Вектора» будут выпускать в ампулах и вводить внутримышечно в плечо.

Результаты второго этапа клинических исследований будут готовы к середине сентября. Однако медики будут наблюдать за добровольцами и далее, до 280 суток. Вакцину зарегистрируют в конце сентября - начале октября, добавил Александр Рыжиков.

Напомним, 27 августа Владимир Путин объявил, что вторая российская COVID-вакцина может быть зарегистрирована новосибирским центром «Вектор» уже в сентябре. О регистрации первой в мире вакцины от коронавируса, созданной в московском центре имени Гамалеи, президент России сообщил 11 августа.