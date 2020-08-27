Путин объяснил, почему его дочь испытала на себе вакцину от коронавируса

Также глава государства анонсировал регистрацию вакцины от новосибирского центра «Вектор».



Москва. Президент России объяснил, почему его дочь одной из первых в стране испытала на себе вакцину от COVID-19. Об этом Владимир Путин рассказал 27 августа в интервью телеканалу «Россия 24».

По словам главы государства, его дочь по особенностям своей работы общается с большим количеством людей, и ей необходимо было обезопасить себя от возможного заражения.

Сейчас ее самочувствие в порядке, хотя в первый день температура поднималась до 38,4 градуса, и до 37 градусов на следующий день, добавил Владимир Путин. Также президент подчеркнул, что его дочь - взрослый человек, и вправе принимать решения о собственном здоровье.

Также российский лидер сообщил, что уже в сентябре в России появится вторая вакцина от коронавируса, разработанная новосибирским центром «Вектор».

Напомним, о регистрации первой в мире вакцины от COVID-19 Владимир Путин сообщил 11 августа. Тогда же он рассказал, что одна из его дочерей вошла в число добровольцев, на которых испытали препарат.