Бортовые врачи: в России в экипажи самолетов могут включить медиков

Речь идет о рейсах, которые длятся больше трех часов.



Москва. Включить врачей в экипажи пассажирских авиалайнеров предложил руководитель общественного движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов. Письмо об этом направлено в министерство транспорта России, пишет RT.

Отмечается, что в случае проблем со здоровьем у пассажиров, медик мог бы оказать им профессиональную помощь. С этой задачей не всегда справляются пилоты и бортпроводницы. Также врач сможет оперативно принять решение о необходимости экстренной посадки и госпитализации, говорится в тексте документа.

В письме уточняется, что включение медиков в экипаж целесообразно при выполнении авиакомпанией рейсов длительностью более трех часов.