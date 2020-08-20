Минздрав отменил один из химических тестов на вредные привычки для водителей

Новшество начнет действовать с 2021 года.



Москва. Минздрав отказался от введения обязательного теста на алкоголизм при выдаче и замене прав на вождение. Об этом пишет Газета.ру со ссылкой на «Коммерсантъ».

По данным издания, в финальную редакцию приказа Минздрава о новом порядке получения справок от нарколога не вошло обязательное «определение карбогидрат-дефицитного трансферрина (CDT) в сыворотке крови».

В то же время для получения водительских прав нужно будет пройти лабораторные исследования крови и мочи. Если у желающего сесть за баранку обнаружат подозрительные симптомы, его направят на более тщательное обследование.

Новые правила прохождения медобследования на права введут с 1 января 2021 года.

Напомним, их разработку анонсировал в июле замминистра здравоохранения России Олег Салагай.

Сделать обязательными дорогостоящие химические тесты на алкоголь и наркотики в России планировали в конце ноября 2019 года. Тогда это привело к огромным очередям в кабинеты наркологов: автомобилисты хотели получить справки по старым расценкам. На ситуацию обратил внимание президент России Владимир Путин, он потребовал отложить реформу, что и было выполнено Минздравом. Повторно ввести новые правила в медицинском ведомстве хотели с 1 июля 2020 года, однако потом решили повременить до 1 января 2021 года.