Путин потребовал привить от гриппа 60% россиян

Также планируется начать массовое вакцинирование от коронавируса после госрегистрации соответствующего препарата.



Москва. Президент России Владимир Путин поручил правительству выделить необходимые средства на иммунизацию от гриппа до 60% населения страны. А в группах риска следует вакцинировать до 75% входящих в них граждан, сообщает пресс-служба Кремля.

Мероприятия по профилактике острых респираторных инфекций в осенне-зимний период предписано провести до 1 октября.

Кроме того, правительство должно будет обеспечить иммунизацию от COVID-19 после государственной регистрации соответствующей вакцины. Одновременно придется наладить производство и поставки на рынок российских препаратов от ОРВИ и коронавирусной инфекции.

Путин также поручил правительству провести диспансеризацию без очередей и бесплатную вакцинацию от гриппа. В этом организаторам должна помочь дистанционная запись на медосмотры и прививки. Возможно также, что прививаемых станут организованно доставлять в медучреждения.