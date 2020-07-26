Мурашко также рекомендовал ставить прививки от гриппа и пневмококка.

Москва. Вакцинация от коронавируса в России будет добровольной. Как пишет Интерфакс, об этом заявил министр здравоохранения страны Михаил Мурашко.

«Вакцинация будет добровольная. Интерес населения высокий. Сначала будут (вакцинироваться – Прим.ред.) медработники, те, кто сталкиваются с большим количеством людей. Препарат показал себя эффективно, но нужно двигаться вперед осторожно», – передает слова Мурашко издание со ссылкой на «Россию 1».

Мурашко также рекомендовал ставить прививки от гриппа и пневмококка «для спокойного прохождения» осенне-зимнего периода.

При этом, по словам министра, в Москве заболеваемость в целом идет на убыль, формируется популяционный иммунитет.

Напомним, Минобороны завершило испытания вакцины от коронавируса на добровольцах. Иммунный ответ зафиксирован у всех участников. Параллельно вакцину от COVID-19 разрабатывают в Новосибирском центре вирусологии и биотехнологии «Вектор». К клиническим испытаниям там привлекли порядка 100 добровольцев. Аналогичные исследования проводятся также в Сеченовском университете Минздрава России.