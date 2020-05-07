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В Москве сохранят до 31 мая основную часть действующих ограничений

18:18, 07 мая, 2020
Евгений Кандаков
В Москве сохранят до 31 мая основную часть действующих ограничений
18:18, 07 мая, 2020
Евгений Кандаков
276
0
#здоровье\n#строительство\n#промышленность\n#метро\n#Москва\n#Собянин\n#карантин\n#профилактика\n#общественный транспорт\n#коронавирус
Фото: mos.ru
276
0

При этом после праздников откроются промышленные и строительные предприятия, а также будет введен масочный режим.

Москва. Сергей Собянин продлил действующие в столице ограничения до 31 мая. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

В частности, согласно указу руководителя города от 7 мая, остаются в силе запреты на деятельность учреждений торговли, общественного питания, сферы услуг, культуры, образования, спорта.

В то же время после праздничных дней в столице начнут работать промышленные и строительные предприятия. В связи с этим возрастет пассажиропоток. По этой причине с 12 мая, как уже сообщалось, в Москве вводится обязательное ношение перчаток и масок в общественных местах.

Цифровые пропуска для поездок на работу, срок действия которых истекал 11 мая, продолжат действовать до конца месяца.

«Порядок оформления цифровых пропусков для разовых поездок остается прежним. Их можно получить два раза в неделю, а для поездок в медицинские учреждения и волонтерской деятельности – ежедневно», - сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

18:18, 07 мая, 2020
Евгений Кандаков
276
0
#здоровье\n#строительство\n#промышленность\n#метро\n#Москва\n#Собянин\n#карантин\n#профилактика\n#общественный транспорт\n#коронавирус

 

 

 


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