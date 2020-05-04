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Эксперты назвали самые вредные привычки россиян на самоизоляции

10:00, 04 мая, 2020
Анастасия Шевченко
Эксперты назвали самые вредные привычки россиян на самоизоляции
10:00, 04 мая, 2020
Анастасия Шевченко
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#медицина\n#здоровье\n#Москва\n#Россия\n#коронавирус\n#самоизоляция
Фото: pixabay.com
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В список вошли переедание, употребление спиртных напитков и малоподвижный образ жизни.

Москва. Эксперты назвали самые вредные привычки россиян на самоизоляции. Об этом сообщает «Lenta.ru» со ссылкой на «Вечернюю Москву».

Во «вредный» список вошли переедание, употребление спиртных напитков и малоподвижный образ жизни.

«У людей паника под воздействием негативных сообщений, массовых сокращений <…> Люди заказывают пиццу, фастфуд, напитки газированные. Все это затем заедается сладостями и запивается большим количеством кофе», — объяснила врач-диетолог Александра Кириленко.

Также эксперты отметили в качестве вредных привычек увеличение потребления алкоголя. По словам врачей, режим самоизоляции больше опасен для тех, кто только недавно бросил пить, поскольку они могут «сорваться» из-за тяжелой эмоциональной ситуации.

Врач-иммунолог Анатолий Устющев включил в список вредных привычек долгое сидение за компьютером и малоподвижный образ жизни. Это приводит к увеличению риска инфаркта, инсульта и онкозаболеваний. Врач посоветовал во время режима самоизоляции регулярно делать разминку и гулять по квартире.

Напомним, что 25 марта президент России Владимир Путин в своем видеообращении к нации объявил неделю с 28 марта по 5 апреля — нерабочей. Позже он продлил режим самоизоляции до 12 мая.

10:00, 04 мая, 2020
Анастасия Шевченко
375
0
#медицина\n#здоровье\n#Москва\n#Россия\n#коронавирус\n#самоизоляция

 

 

 


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