В список вошли переедание, употребление спиртных напитков и малоподвижный образ жизни.

Москва. Эксперты назвали самые вредные привычки россиян на самоизоляции. Об этом сообщает «Lenta.ru» со ссылкой на «Вечернюю Москву».



Во «вредный» список вошли переедание, употребление спиртных напитков и малоподвижный образ жизни.



«У людей паника под воздействием негативных сообщений, массовых сокращений <…> Люди заказывают пиццу, фастфуд, напитки газированные. Все это затем заедается сладостями и запивается большим количеством кофе», — объяснила врач-диетолог Александра Кириленко.



Также эксперты отметили в качестве вредных привычек увеличение потребления алкоголя. По словам врачей, режим самоизоляции больше опасен для тех, кто только недавно бросил пить, поскольку они могут «сорваться» из-за тяжелой эмоциональной ситуации.



Врач-иммунолог Анатолий Устющев включил в список вредных привычек долгое сидение за компьютером и малоподвижный образ жизни. Это приводит к увеличению риска инфаркта, инсульта и онкозаболеваний. Врач посоветовал во время режима самоизоляции регулярно делать разминку и гулять по квартире.



Напомним, что 25 марта президент России Владимир Путин в своем видеообращении к нации объявил неделю с 28 марта по 5 апреля — нерабочей. Позже он продлил режим самоизоляции до 12 мая.



