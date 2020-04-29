В Роспотребнадзоре призвали россиян отказаться от шашлыков в майские праздники

Режим самоизоляции пока не отменен, напомнили в ведомстве.



Москва. Россиян попросили воздержаться от традиционных пикников с шашлыками на природе во время предстоящих праздников. Рекомендации по предупреждению распространения коронавирусной инфекции опубликовал на своем сайте Роспотребнадзор.

В ведомстве напомнили, что в первой декаде мая необходимо по-прежнему строго соблюдать режим самоизоляции. Не следует ездить в гости к родственникам и друзьям, равно как и принимать их у себя. Круг общения должен быть ограничен теми же людьми, с которыми поддерживались контакты во время периода самоизоляции. Категорически не приветствуется участие в пикниках на природе или дачах, особенно в больших компаниях.

Тем, кому больше 65 лет, а также лицам, страдающим хроническими заболеваниями, противопоказаны любые поездки.

Если же временно покинуть дом необходимо, предпочтительнее воспользоваться личным автомобилем или такси. В общественном транспорте нужно носить маску и перчатки. На даче следует избегать близкого общения с соседями, соблюдать социальную дистанцию не менее 1,5 м, постоянно мыть руки с мылом.

Напомним, 28 апреля президент России Владимир Путин продлил режим самоизоляции по 11 мая.