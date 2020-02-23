Восемь россиян с борта «Diamond Princess» отправили на карантин в Казани

Четверо из них жители Татарстана.

Казань. Татарстан. Восемь российских туристов с лайнера «Diamond Princess» проведут две недели в инфекционной больнице Казани. Как сообщает Интерфакс, пассажиры судна, на котором была зарегистрирована вспышка коронавируса, прилетели в столицу Татарстана в ночь на 23 февраля.

По словам президента региона Рустама Минниханова, среди прибывших четверо жителей Татарстана, один из которых ребенок. «Прибывшие размещены в больнице в отдельном боксе, все условия были подготовлены заранее на случай, если кого-нибудь понадобится эвакуировать», - рассказала официальный представитель главы республики Лилия Галимова.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что в страну вернулись 8 россиян, из которых у троих в период нахождения на лайнере был выявлен новый коронавирус, заболевание протекает в легкой форме без выраженных симптомов и осложнений.

«Все эвакуированные российские граждане (а также лица, осуществляющие эвакуацию) в течение 14 дней будут находиться в карантине под медицинским наблюдением в городе Казани в специализированном учреждении, где созданы все условия для комфортного нахождения. В ходе карантина будет проведена диагностика на наличие нового коронавируса», - сказала Голикова.