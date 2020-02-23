  • $ 64.3 ↑
  • € 69.42 ↑

Восемь россиян с борта «Diamond Princess» отправили на карантин в Казани

10:47, 23 февраля, 2020
Дарья Саушина
Восемь россиян с борта «Diamond Princess» отправили на карантин в Казани
10:47, 23 февраля, 2020
Дарья Саушина
122
0
#медицина\n#здоровье\n#Казань\n#коронавирус
Фото: president.tatarstan.ru
122
0

Четверо из них жители Татарстана.

Казань. Татарстан. Восемь российских туристов с лайнера «Diamond Princess» проведут две недели в инфекционной больнице Казани. Как сообщает Интерфакс, пассажиры судна, на котором была зарегистрирована вспышка коронавируса, прилетели в столицу Татарстана в ночь на 23 февраля.

По словам президента региона Рустама Минниханова, среди прибывших четверо жителей Татарстана, один из которых ребенок. «Прибывшие размещены в больнице в отдельном боксе, все условия были подготовлены заранее на случай, если кого-нибудь понадобится эвакуировать», - рассказала официальный представитель главы республики Лилия Галимова.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что в страну вернулись 8 россиян, из которых у троих в период нахождения на лайнере был выявлен новый коронавирус, заболевание протекает в легкой форме без выраженных симптомов и осложнений.

«Все эвакуированные российские граждане (а также лица, осуществляющие эвакуацию) в течение 14 дней будут находиться в карантине под медицинским наблюдением в городе Казани в специализированном учреждении, где созданы все условия для комфортного нахождения. В ходе карантина будет проведена диагностика на наличие нового коронавируса», - сказала Голикова.

10:47, 23 февраля, 2020
Дарья Саушина
122
0
#медицина\n#здоровье\n#Казань\n#коронавирус

 

 

 


Рекомендуем

Тесты

Мужские слова. Лёгкий тест для сильного пола.

17:53, 21 февраля, 2020

Что вы знаете о дне всех влюблённых?

17:28, 14 февраля, 2020

Что вы знаете о коронавирусе 2019-nCoV?

16:28, 31 января, 2020

Что вы знаете о группе Битлз?

18:01, 16 января, 2020

Можно ли вам купаться в проруби?

13:50, 13 января, 2020

Что вы знаете о декабристах?

17:41, 10 января, 2020

Что вы знаете об ИА Сусанин?

17:41, 25 декабря, 2019

Не пора ли пересмотреть Гарри Поттера?

16:06, 20 декабря, 2019

Готовы ли вы к просмотру финала "Звёздных войн"?

17:01, 13 декабря, 2019

Кто все эти люди?

17:24, 15 ноября, 2019

Это было в Октябре?

17:35, 07 ноября, 2019

Если вы MAU, то этот тест для VAS

18:31, 01 ноября, 2019

Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Кишечную палочку нашли в роллах четырех служб доставки Ижевска

16:07, 20 февраля, 2020
4232

Квитанции с корректировкой по отоплению начали получать жители Ижевска

3348
17:15, 17 февраля, 2020

13 нарушений санитарного законодательства выявили в гипермаркете «Ашан» в Ижевске

3268
09:51, 19 февраля, 2020

Врач-инфекционист ГКБ №6 Ижевска избежала ответственности после смерти ребенка

3019
16:24, 19 февраля, 2020

Министр строительства Удмуртии рассказал о планах жилой застройки берега Ижевского пруда

3002
15:45, 18 февраля, 2020

Алсу подтвердила, что покупала голоса для победы своей дочери на шоу «Голос. Дети»

18:17, 19 февраля, 2020
1682

Гознак напечатает деньги для Венесуэлы, сообщили СМИ

1390
12:25, 19 февраля, 2020

Ни в кочегары, ни в кондитеры: экс-полковнику МВД Захарченко отказали в выборе желаемых профессий в колонии

1188
18:49, 18 февраля, 2020

В Калининграде стрелок убил мужчину и его беременную жену

1178
10:40, 16 февраля, 2020

Старшеклассник из Псковской области ударил учительницу, выдернувшую из-под него стул

1139
17:48, 18 февраля, 2020

Музыкант Тилль Линдеманн назвал свой новый проект русским матерным словом

10:50, 16 февраля, 2020
6798

Турецкие военные оставили часть позиций на северо-востоке Сирии

1437
12:17, 20 февраля, 2020

Баллистическую ракету Trident II запустили военные США

1162
13:03, 17 февраля, 2020

Канада депортирует 96-летнего эсэсовца, причастного к убийству 214 детей в Ейске

1127
13:18, 18 февраля, 2020

Иран впервые в своей истории перестал ориентироваться на нефть

923
20:02, 16 февраля, 2020

Лонгриды

Частичка Таиланда в Ижевске​

14:48, 21 февраля, 2020

Мусор везёт

16:41, 20 февраля, 2020

Создавая уровень жизни. На что ориентироваться при покупке квартиры

15:57, 13 февраля, 2020

Проездной за макулатуру

09:59, 04 февраля, 2020

Смерть подождёт

16:45, 20 января, 2020

Жить хорошо! А в ХОРОШО жить - ещё лучше!

10:33, 13 января, 2020

Молодой и активный

12:25, 31 декабря, 2019

Философия красоты

15:47, 25 декабря, 2019

Отпуск за один день

13:36, 25 декабря, 2019

Что нам принесет Белой крысы год?

14:02, 20 декабря, 2019

Легенда Глазовской теплоэлектроцентрали

17:15, 18 декабря, 2019

Город Оружейников - город мастеров!

17:05, 17 декабря, 2019