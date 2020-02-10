  • $ 63.47 ↑
  • € 69.63 ↑

Нового генконсула Китая в Екатеринбурге поместили под карантин из-за опасности коронавируса

12:17, 10 февраля, 2020
Евгений Кандаков
Нового генконсула Китая в Екатеринбурге поместили под карантин из-за опасности коронавируса
12:17, 10 февраля, 2020
Евгений Кандаков
205
0
#медицина\n#здоровье\n#Китай\n#Екатеринбург\n#китайцы\n#дипломат\n#карантин\n#Свердловская область\n#коронавирус
Фото: pixabay.com
205
0

Ранее в регионе открыли второй изолятор для граждан КНР.

Екатеринбург. Свердловская область. Прибывшему в Екатеринбург новому генконсулу КНР Цуй Шаочуню запретили общаться с уральцами и своими соотечественниками. Дипломату придется прежде пройти двухнедельный карантин у себя дома, сообщает «Интерфакс».

Об этом агентству рассказал представитель МИД России в Екатеринбурге Александр Харлов. Сам он тоже пока не смог встретиться с китайским коллегой из-за запрета медиков.

Как уже сообщалось, ранее в Екатеринбурге открыли карантинный центр для граждан КНР в санатории «Бодрость». Там разместили на 2 недели 58 китайцев. По данным областного Минздрава на утро 10 февраля, все они чувствовали себя хорошо, признаков заражения коронавирусом не выявлено.

Еще один обсерватор (центр по медицинскому наблюдению) открыли в городе Богданович Свердловской области, где 70 граждан КНР трудятся на предприятии «Стиль-Экс». Их поместили на карантин в общежитии фарфорового завода, где они проживали и ранее. Теперь за ними наблюдают врачи, выходить из здания мигрантам в ближайшие 2 недели запретили, рассказали в городской администрации.

В самом Китае, с учетом Тайваня, Макао и Гонконга, по данным на утро 10 февраля, выявлено уже 40 235 фактов заражения новым коронавирусом. Еще более 300 больных зарегистрировано в других странах. 910 человек скончались. В России новых случаев заражения не отмечено.

12:17, 10 февраля, 2020
Евгений Кандаков
205
0
#медицина\n#здоровье\n#Китай\n#Екатеринбург\n#китайцы\n#дипломат\n#карантин\n#Свердловская область\n#коронавирус

 

 

 


Рекомендуем

Тесты

Что вы знаете о коронавирусе 2019-nCoV?

16:28, 31 января, 2020

Что вы знаете о группе Битлз?

18:01, 16 января, 2020

Можно ли вам купаться в проруби?

13:50, 13 января, 2020

Что вы знаете о декабристах?

17:41, 10 января, 2020

Что вы знаете об ИА Сусанин?

17:41, 25 декабря, 2019

Не пора ли пересмотреть Гарри Поттера?

16:06, 20 декабря, 2019

Готовы ли вы к просмотру финала "Звёздных войн"?

17:01, 13 декабря, 2019

Кто все эти люди?

17:24, 15 ноября, 2019

Это было в Октябре?

17:35, 07 ноября, 2019

Если вы MAU, то этот тест для VAS

18:31, 01 ноября, 2019

Дружишь ли ты с деньгами?

21:24, 17 октября, 2019

Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Трое детей остались сиротами в Удмуртии после массовой аварии

14:33, 04 февраля, 2020
5361

Смертельная авария произошла на трассе «Ижевск-Сарапул»

4744
19:36, 03 февраля, 2020

В Ижевске из-за прорыва водопровода затопило несколько улиц

3173
12:36, 03 февраля, 2020

Газовики прокомментировали высокую стоимость подключения к сетям в селе Кечево в Удмуртии

3078
11:50, 04 февраля, 2020

Протаранивший фуру на трассе водитель погиб в Удмуртии

2990
11:55, 03 февраля, 2020

Родителей заставят обеспечивать детей жильем после развода

10:07, 07 февраля, 2020
2088

Новые госномера автомобилей появятся в России

1715
10:44, 03 февраля, 2020

Никиту Белых уволили из библиотеки колонии и заставили шить игрушки

1353
16:54, 04 февраля, 2020

Оперативники задержали замначальника Генштаба Вооруженных Сил России

1122
15:33, 07 февраля, 2020

В России эксперты назвали вакансии с зарплатой 800 тысяч рублей

1110
20:55, 08 февраля, 2020

В WADA прокомментировали информацию о недопуске России на ЧМ-2022

10:57, 06 февраля, 2020
1917

Коронавирус обогнал по числу летальных исходов в Китае атипичную пневмонию

971
11:45, 03 февраля, 2020

Трое погибли и почти 180 человек пострадали в развалившемся на части самолете в аэропорту Стамбула

943
10:05, 06 февраля, 2020

Турция ударила по позициям сирийской армии

911
13:29, 03 февраля, 2020

Массовая драка в Казахстане обернулась гибелью восьми человек

891
11:04, 08 февраля, 2020

Лонгриды

Проездной за макулатуру

09:59, 04 февраля, 2020

Смерть подождёт

16:45, 20 января, 2020

Жить хорошо! А в ХОРОШО жить - ещё лучше!

10:33, 13 января, 2020

Молодой и активный

12:25, 31 декабря, 2019

Философия красоты

15:47, 25 декабря, 2019

Отпуск за один день

13:36, 25 декабря, 2019

Что нам принесет Белой крысы год?

14:02, 20 декабря, 2019

Легенда Глазовской теплоэлектроцентрали

17:15, 18 декабря, 2019

Город Оружейников - город мастеров!

17:05, 17 декабря, 2019

Год ЧистоПоУдмуртски

19:05, 16 декабря, 2019

Ускоритель бизнеса Удмуртии

15:32, 16 декабря, 2019

Будь первым! Живи в Авангарде!

17:51, 03 декабря, 2019