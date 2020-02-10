Нового генконсула Китая в Екатеринбурге поместили под карантин из-за опасности коронавируса

Ранее в регионе открыли второй изолятор для граждан КНР.



Екатеринбург. Свердловская область. Прибывшему в Екатеринбург новому генконсулу КНР Цуй Шаочуню запретили общаться с уральцами и своими соотечественниками. Дипломату придется прежде пройти двухнедельный карантин у себя дома, сообщает «Интерфакс».

Об этом агентству рассказал представитель МИД России в Екатеринбурге Александр Харлов. Сам он тоже пока не смог встретиться с китайским коллегой из-за запрета медиков.

Как уже сообщалось, ранее в Екатеринбурге открыли карантинный центр для граждан КНР в санатории «Бодрость». Там разместили на 2 недели 58 китайцев. По данным областного Минздрава на утро 10 февраля, все они чувствовали себя хорошо, признаков заражения коронавирусом не выявлено.

Еще один обсерватор (центр по медицинскому наблюдению) открыли в городе Богданович Свердловской области, где 70 граждан КНР трудятся на предприятии «Стиль-Экс». Их поместили на карантин в общежитии фарфорового завода, где они проживали и ранее. Теперь за ними наблюдают врачи, выходить из здания мигрантам в ближайшие 2 недели запретили, рассказали в городской администрации.

В самом Китае, с учетом Тайваня, Макао и Гонконга, по данным на утро 10 февраля, выявлено уже 40 235 фактов заражения новым коронавирусом. Еще более 300 больных зарегистрировано в других странах. 910 человек скончались. В России новых случаев заражения не отмечено.