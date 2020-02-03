Мишустин заявил о праве России депортировать иностранцев с коронавирусом

Такая возможность предусмотрена в Национальном плане борьбы с опасной инфекцией.



Москва. Россия может депортировать граждан иностранных государств с диагнозом «коронавирус 2019-nCoV». Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин, пишет RT со ссылкой на РИА Новости.

Меру включили в национальный план по борьбе с распространением коронавируса, а само заболевание - в перечень особо опасных.

«Это позволит осуществлять депортацию иностранных граждан, если у них будет выявлена такая болезнь, и вводить специальные ограничительные меры, в том числе это изоляция и карантин», - пояснил председатель правительства.

Напомним, 31 января первые 2 случая коронавируса выявили на территории России. Заразились граждане КНР, находившиеся в Тюменской области и Забайкалье. По последним данным, опасное заболевание только в Китае унесло уже более 360 жизней, больных зарегистрировано свыше 17 тыс.