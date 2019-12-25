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Медведев поручил правоохранителям и Роспотребнадзору пресечь торговлю аналогами снюса

10:01, 25 декабря, 2019
Евгений Кандаков
Медведев поручил правоохранителям и Роспотребнадзору пресечь торговлю аналогами снюса
10:01, 25 декабря, 2019
Евгений Кандаков
42
0
#дети\n#Дмитрий Медведев\n#здоровье\n#Следственный комитет\n#проверки\n#МВД\n#Роспотребнадзор\n#табак\n#Председатель Правительства РФ\n#Генпрокуратура
Фото: vk.com/dm
42
0

Проверят не только торговые точки, но и интернет-площадки.

Москва. Глава правительства России Дмитрий Медведев попросил МВД, Генпрокуратуру, Следственный комитет и Роспотребнадзор провести внеплановые рейды по магазинам и киоскам, торгующим никотиносодержащими смесями. Цель – прекратить продажу аналогов снюса (сосательного табака), написал премьер на своей странице в соцсети ВКонтакте.

Дмитрий Медведев пояснил, что такие смеси стали пользоваться большой популярностью у несовершеннолетних. К тому же на них не распространяются возрастные запреты, установленные для продажи табачных изделий.

Также премьер распорядился проверить интернет-магазины.

Напомним, 23 декабря Совет Федерации попросил правительство срочно ввести временный запрет на продажи никотиносодержащих смесей, пока соответствующий закон проходит все стадии обсуждений в Госдуме.

Добавим, торговля снюсом (сосательным табаком) запрещена в России с 2015 года. Но производители обходят закон, поставляя на рынок жевательные и сосательные смеси, содержащие не табак, а никотин. Концентрация данного вещества в них составляет 40-60 мг. Для сравнения, в обычной сигарете содержится не более 1,5 мг никотина.

10:01, 25 декабря, 2019
Евгений Кандаков
42
0
#дети\n#Дмитрий Медведев\n#здоровье\n#Следственный комитет\n#проверки\n#МВД\n#Роспотребнадзор\n#табак\n#Председатель Правительства РФ\n#Генпрокуратура

 

 

 


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