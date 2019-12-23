Сенаторы попросили правительство срочно запретить продажу снюсов в России

Цель – оградить от опасной продукции детей и подростков.

Москва. Совет Федерации просит правительство приостановить оптовую и розничную торговлю сосательной и жевательной никотиносодержащей продукцией (снюсами). Документ одобрен большинством верхней палаты Федерального Собрания и направлен в кабмин, сообщает RT со ссылкой на ТАСС.

В тексте постановления говорится о том, что необходимо принять оперативные меры по предотвращению массовых отравлений никотином, в том числе среди детей и молодежи. Данная продукция выпускается нередко в форме жевательного мармелада, конфет с различными вкусовыми добавками в ярких упаковках, что привлекает школьников.

Ранее в Госдуму внесли законопроект о почти пятикратном увеличении штрафов за продажу аналогов насвая и снюса. Также запреты на торговлю подобной продукцией ввели в некоторых регионах.