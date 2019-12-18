Госдума приняла закон о ввозе в Россию незарегистрированных лекарств

Документ прошел третье чтение, осталось получить одобрение сенаторов и подпись президента.

Москва. Госдума разрешила завозить в страну незарегистрированные медикаменты, включая наркосодержащие, если больные в них нуждаются, и это подтверждено врачами. Закон о взаимозаменяемых лекарствах принят в третьем чтении в среду, 18 декабря, сообщили в пресс-службе российского парламента.

В частности, в случае принятия Советом Федерации и подписания президентом, документ позволит до конца 2023 года ввозить в Россию незарегистрированные наркосодержащие или психотропные вещества, если это необходимо по жизненным показаниям пациента. Порядок ввоза должно определить правительство.

«Была также одобрена поправка, расширяющая понятие «оригинальный лекарственный препарат». Таковым будет считаться как препарат с новым действующим веществом, который первым зарегистрирован в России, так и препарат, зарегистрированный только за рубежом на основании результатов доклинических и клинических исследований. Норма необходима, чтобы российские граждане, в случае ухода с рынка иностранных компаний из‑за санкций, не остались без необходимых лекарств», - говорится в сообщении.

Кроме того, уточняются понятия «референтного лекарственного препарата», «воспроизведенного лекарственного препарата», «взаимозаменяемого лекарственного препарата». Также вводится понятие «фармацевтически эквивалентный лекарственный препарат».

Добавим, перечень взаимозаменяемых лекарств будет периодически обновляться.

Кстати, недавно министр здравоохранения Вероника Скворцова пообещала, что российских кардиобольных с тяжелыми формами патологий обеспечат с 2020 года бесплатными лекарствами.