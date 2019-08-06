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В Хакасии 14 часов искали противоядие для девочки, укушенной гадюкой

17:12, 06 августа, 2019
Дарья Снидкова
В Хакасии 14 часов искали противоядие для девочки, укушенной гадюкой
17:12, 06 августа, 2019
Дарья Снидкова
19
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#дети\n#здоровье\n#лечение\n#Хакасия
Фото: Википедия
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Отек распространился по руке.

Хакасия. В Хакасии врачи 14 часов не могли найти противоядие для девочки, которую укусила гадюка. Об этом пишет «Лайф.ру» со ссылкой на «Агентство информационных сообщений».  

2 августа девочка с семьей отдыхала на базе «Жарки» около Саяногорска. Там ребенок случайно схватила ядовитую змею, приняв ее хвост за ящерицу. В ответ гадюка укусила девочку.

Родители сразу же повезли дочь в городскую больницу. Однако врачи сообщили, что у них нет противоядия и начали лечение антибиотиками.  Место укуса сильно опухло, отек стал распространяться по руке.

Мама с папой приняли решение забрать дочь из учреждения и повезли ее в республиканскую больницу в Абакане. Там также не нашлось сыворотки, девочке поставили капельницу и стали готовить к переливанию крови.

Ребенок сильно ослаб, лечение не помогало. Когда принятые меры не помогли, родители собрались отвозить девочку в больницу Красноярска, однако противоядие нашлось в Аскизской районной больнице. Оттуда его привезли к пострадавшей в абаканскую клинику.

После укола, который юная пациентка ждала 14 часов, ей значительно полегчало.

Сейчас девочка находится под круглосуточным наблюдением врачей.

Родители отмечают, что у них нет претензий к врачам, однако просят обратить внимание Минздрава на оснащение больниц региона, в котором водятся ядовитые змеи.

17:12, 06 августа, 2019
Дарья Снидкова
19
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#дети\n#здоровье\n#лечение\n#Хакасия

 

 

 


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