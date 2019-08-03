Санкт-Петербург стал лидером по количеству вновь выявленных жителей с психическими расстройствами

В топ-5 также вошли Москва, Татарстан, Башкирия и Челябинская область.

Москва. Минздрав опубликовал данные о количестве впервые выявленных психических расстройств у россиян. По информации «Известий», наибольшее число людей с установленными в 2018 году психическими расстройствами проживает в Санкт-Петербурге. Там зарегистрировали 4783 пациента, недуг которых не связан с употреблением наркотиков или алкоголя.

Затем следует Москва с 2884 пациентами. В топ-5 также вошли Татарстан (2555), Башкирия (2408) и Челябинская область (2183). Наименьшее число людей с психическими расстройствами зарегистрировано в Ненецком автономном округе (8) и на Чукотке (44). Всего в 2018 году диагноз был поставлен 59,1 тыс. человек. Эта цифра немного ниже показателей 2017 года (59,3 тыс.).

В то же время число пациентов с психическими расстройствами, вызванными употреблением алкоголя, в 2018 году составило 75,7 тыс. человек (против 78,1 тыс. в 2017-м). Наибольшее число таких людей проживает в Москве (2886), Пермском крае (2499), Челябинской области (2430) и Башкирии (2292).

Число пациентов с расстройствами, к которым привело употребление наркотиков, в прошлом году составило 14,7 тыс. (против 16,1 тыс. в 2017-м). Больше всего их зарегистрировано в Москве (1084) и Московской области (822).