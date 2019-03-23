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В России за пять лет планируют снизить смертность мужчин

17:40, 23 марта, 2019
Ксения Чернова
17:40, 23 марта, 2019
Ксения Чернова
69
0
#здоровье\n#алкоголь\n#Москва
Фото: pxhere.com
69
0

70% смертей среди сильного пола связаны с употреблением алкоголя.

Москва. В России за 5 лет планируют на треть снизить смертность мужчин. Как пишет РенТВ, на сегодняшний день показатель составляет 735 человек на 100 тысяч населения.

70% смертей мужчин трудоспособного возраста связаны с потреблением алкоголя. Власти считают необходимым необходимо вести пропаганду здорового образа жизни, чтобы минимизировать потребление алкоголя.

При этом даже если в стране удастся улучшить показатели, смертность мужчин останется практически вдвое выше европейской.

17:40, 23 марта, 2019
Ксения Чернова
69
0
#здоровье\n#алкоголь\n#Москва

 

 

 


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