В России за пять лет планируют снизить смертность мужчин

70% смертей среди сильного пола связаны с употреблением алкоголя.

Москва. В России за 5 лет планируют на треть снизить смертность мужчин. Как пишет РенТВ, на сегодняшний день показатель составляет 735 человек на 100 тысяч населения.

70% смертей мужчин трудоспособного возраста связаны с потреблением алкоголя. Власти считают необходимым необходимо вести пропаганду здорового образа жизни, чтобы минимизировать потребление алкоголя.

При этом даже если в стране удастся улучшить показатели, смертность мужчин останется практически вдвое выше европейской.