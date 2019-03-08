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Роспотребнадзор рассказал, как бороться с близорукостью у школьников

13:00, 08 марта, 2019
Георгий Поветкин
13:00, 08 марта, 2019
Георгий Поветкин
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#здоровье\n#Роспотребнадзор\n#Россия\n#школьники
Фото: pixabay
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По информации Роспотребнадзора, от 30 до 50 процентов подростков заканчивают учебное заведение с этим диагнозом и в дальнейшем вынуждены носить очки.

Москва. Россия. Специалисты Роспотребнадзора рассказал, как бороться с близорукостью у школьников. В ведомстве сообщили, что от 30 до 50 процентов подростков заканчивают образовательное учреждение с этим диагнозом.

В Роспотребнадзоре считают, что в современном мире существенно повышается нагрузка на орган зрения как в школе, так и вне ее пределов. При этом высокая нагрузка субъективно проявляется жалобами на покраснение и сухость глаз, расплывчатость и нечеткость зрения при взгляде вдаль, а также боли в шее, плечевом поясе, головную боль.

«Появление этих симптомов у детей должно насторожить родителей и быть основанием для обращения за медицинской консультацией», - обращаются к родителям специалисты.

В качестве мер профилактики рекомендуется рациональное дозирование времени работы на компьютере и с гаджетами.

Рекомендуется также ежедневное выполнение гимнастики для глаз, оборудование рабочего места ученика оптимальными условиями для выполнения зрительной работы – это удобное рабочее место, левостороннее освещение, расстояние от монитора до органа зрения не менее 70 см, от рабочей поверхности до органа зрения не менее 25 см.

Дозированная нагрузка на орган зрения является важным фактором профилактики. При организации досуга ребенка, учитывая проблему гиподинамии рекомендуется предусмотреть в режиме дня ребенка прогулки не менее 2-х часов, причем в светлое время суток.

По данным исследований распространенность нарушений зрения среди таких детей существенно ниже по сравнению с детьми в режиме дня которых ежедневные прогулки на свежем воздухе отсутствуют.

13:00, 08 марта, 2019
Георгий Поветкин
197
0
#здоровье\n#Роспотребнадзор\n#Россия\n#школьники

 

 

 


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