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В Москве возбудили дело после массового заболевания дизентерией в школах

13:31, 28 февраля, 2019
Дарья Снидкова
13:31, 28 февраля, 2019
Дарья Снидкова
128
0
#здоровье\n#Москва\n#еда\n#уголовное дело\n#отравление
Фото: Pixabay
128
0

Инфекцию обнаружили более чем у 60 детей

Москва. 67 случаев заболевания дизентерией и шигеллой зарегистрировали в школах Москвы. Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник, в СКР возбудили уголовное дело о сбыте продукции, не отвечающей требованием безопасности.

Следствие установило, что в декабре 2018 года инфекцию подхватили более 60 детей и сотрудников семи школ столицы, где пользовались услугами поставщика ООО «Вито-1». В образовательных учреждениях тогда ввели карантин.

В пробах образцов сырья поставщика обнаружили бактерии группы кишечной палочки, либо повышенное содержание дрожжей.

 

 

13:31, 28 февраля, 2019
Дарья Снидкова
128
0
#здоровье\n#Москва\n#еда\n#уголовное дело\n#отравление

 

 

 


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