В Москве возбудили дело после массового заболевания дизентерией в школах

Инфекцию обнаружили более чем у 60 детей

Москва. 67 случаев заболевания дизентерией и шигеллой зарегистрировали в школах Москвы. Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник, в СКР возбудили уголовное дело о сбыте продукции, не отвечающей требованием безопасности.

Следствие установило, что в декабре 2018 года инфекцию подхватили более 60 детей и сотрудников семи школ столицы, где пользовались услугами поставщика ООО «Вито-1». В образовательных учреждениях тогда ввели карантин.

В пробах образцов сырья поставщика обнаружили бактерии группы кишечной палочки, либо повышенное содержание дрожжей.