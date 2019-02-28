В Москве возбудили дело после массового заболевания дизентерией в школах

Инфекцию обнаружили более чем у 60 детей
Москва. 67 случаев заболевания дизентерией и шигеллой зарегистрировали в школах Москвы. Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник, в СКР возбудили уголовное дело о сбыте продукции, не отвечающей требованием безопасности.
Следствие установило, что в декабре 2018 года инфекцию подхватили более 60 детей и сотрудников семи школ столицы, где пользовались услугами поставщика ООО «Вито-1». В образовательных учреждениях тогда ввели карантин.
В пробах образцов сырья поставщика обнаружили бактерии группы кишечной палочки, либо повышенное содержание дрожжей.