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Жительница Хабаровска родила на полу больницы из-за отсутствия врача

10:44, 24 февраля, 2019
Дмитрий Стрелков
10:44, 24 февраля, 2019
Дмитрий Стрелков
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#Россия\n#врачи\n#Хабаровск\n#роддом\n#роды
Фото: pixabay.com
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Женщина написала заявление в полицию.

Хабаровск. В одной из больниц Хабаровска женщина родила на полу роддома. Как сообщает газета «Взгляд», медицинскую помощь хабаровчанке не оказали, так как не было врача.

Сообщается, что роженицу в роддоме осмотрели только один раз, по прибытии. По ее словам, врач должен был прийти через семь часов, но роды начались раньше. Женщина стала звать на помощь, но ее проигнорировали. В итоге ей пришлось рожать прямо в предродовой палате на полу. Акушер прибежала только тогда, когда услышала крик новорождённого.

Отмечается, что после того, как женщина написала заявление в полицию, перед ней извинились. Тогда же стало известно, что врач был в соседней палате, но он был занят на другой операции.

10:44, 24 февраля, 2019
Дмитрий Стрелков
160
0
#Россия\n#врачи\n#Хабаровск\n#роддом\n#роды

 

 

 


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