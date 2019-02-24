Жительница Хабаровска родила на полу больницы из-за отсутствия врача

Женщина написала заявление в полицию.

Хабаровск. В одной из больниц Хабаровска женщина родила на полу роддома. Как сообщает газета «Взгляд», медицинскую помощь хабаровчанке не оказали, так как не было врача.

Сообщается, что роженицу в роддоме осмотрели только один раз, по прибытии. По ее словам, врач должен был прийти через семь часов, но роды начались раньше. Женщина стала звать на помощь, но ее проигнорировали. В итоге ей пришлось рожать прямо в предродовой палате на полу. Акушер прибежала только тогда, когда услышала крик новорождённого.

Отмечается, что после того, как женщина написала заявление в полицию, перед ней извинились. Тогда же стало известно, что врач был в соседней палате, но он был занят на другой операции.