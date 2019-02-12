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Минус 15 кг за неделю: тающего на глазах мужчину спасли хирурги из Кемерово

15:45, 12 февраля, 2019
Дарья Снидкова
15:45, 12 февраля, 2019
Дарья Снидкова
924
0
#заболевание\n#Кемерово\n#операция
Фото: Pikabu
924
0

Желудок не мог принимать пищу из-за язвы.

Кемерово. В Кемеровской областной больнице хирурги спасли пациента, потерявшего 15 кг за неделю. Об этом сообщила пресс-служба департамента охраны здоровья региона.

В больницу мужчина попал в тяжелом состоянии: его желудок сузился настолько, что отказывался принимать пишу.

«УЗИ показало — язва «проела» желудок и начала разрушать стенки поджелудочной железы. Пациент мог умереть либо от истощения, либо от кровотечения. Требовалась срочная операция», — рассказал заведующий хирургическим отделением Орлан Ооржак.

Хирурги удалили 2/3 желудка.

Врачи советуют регулярно наблюдаться у гастроэнтеролога: чем раньше язва обнаружится, чем больше шансов избежать операции.

 

15:45, 12 февраля, 2019
Дарья Снидкова
924
0
#заболевание\n#Кемерово\n#операция

 

 

 


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