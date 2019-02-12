Минус 15 кг за неделю: тающего на глазах мужчину спасли хирурги из Кемерово

Желудок не мог принимать пищу из-за язвы.

Кемерово. В Кемеровской областной больнице хирурги спасли пациента, потерявшего 15 кг за неделю. Об этом сообщила пресс-служба департамента охраны здоровья региона.

В больницу мужчина попал в тяжелом состоянии: его желудок сузился настолько, что отказывался принимать пишу.

«УЗИ показало — язва «проела» желудок и начала разрушать стенки поджелудочной железы. Пациент мог умереть либо от истощения, либо от кровотечения. Требовалась срочная операция», — рассказал заведующий хирургическим отделением Орлан Ооржак.

Хирурги удалили 2/3 желудка.

Врачи советуют регулярно наблюдаться у гастроэнтеролога: чем раньше язва обнаружится, чем больше шансов избежать операции.