ВОЗ: Россия победила краснуху

Всемирная организация подтвердила остановку в стране заболевания.

Москва. Россия получила статус страны, победившей краснуху. Об этом пишет RT со ссылкой на ТАСС.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) документально подтвердила победу страны над заболеванием.

«Всемирная организация здравоохранения документально подтвердила, что Россия получила статус страны, остановившей передачу краснухи в течение почти трёх лет», — говорится в сообщении Минздрава страны.

Ранее в ВОЗ призвали страны опираться на опыт России в борьбе с туберкулезом – самой опасной инфекционной болезнью в мире.