Поручение дала вице-премьер Татьяна Голикова.

Москва. За два месяца в России проверят все психоневрологические интернаты (ПНИ). Такое поручение дала вице-премьер Татьяна Голикова, пишет РБК.

Проверкой займутся специалисты Роструда, Росздравнадзора и Роспотребнадзора.

Напомним, весной 2018 года в ПНИ Биробиджана скончались 10 пациентов из-за вспышки гриппа и ОРВИ. Тогда директора уволили, правоохранители возбудили дело о халатности и об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Губернаторская проверка показала, что интернат не выполнял поставленные перед ним задачи, закрепленные в уставе.

Кроме того, ожидается, что в период 2019-2021 годы в стране появятся 17 новых ПНИ в регионах. На их строительство правительство выделило 2 млрд рублей.