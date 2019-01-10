Минздрав поможет в лечении онкобольных детей, заразившихся гепатитом С в Приамурье

В настоящее время у ребят компенсированное состояние.

Амурская область. Минздрав России пообещал оказать помощь в индивидуальном лечении онкобольных детей, заразившихся гепатитом С в Амурской области. Соответствующее заявление главы ведомства Вероники Скворцовой опубликовали на портале правительства региона.

Напомним, в крови около 20 детей, проходивших лечение в гематологическом отделении амурской областной больницы, нашли вирус гепатита С. Тогда следователи возбудили уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологический правил по результатам проверки Роспотребнадзора.

В беседе с губернатором региона Василием Орловым Скворцова заявила, что в случае необходимости ведущие российские специалисты приедут в Приамурье, а также окажут всеобъемлющую консультативную помощь.

В настоящее время состояние детей оценивают как компенсированное, то есть они имеют стабильную гемодинамику, ясное сознание, у ребят отсутствуют признаки дыхательной недостаточности.