Минздрав проверит регионы по случаям отказа пациентам на личный ввоз лекарств

Глава министерства получила «папку примеров» с отказами.

Москва. Министерство здравоохранения проверит российские субъекты по случаям отказа пациентам в праве на личный ввоз незарегистрированных лекарств. Об этом пишет RT со ссылкой на слова главы ведомства Вероники Скворцовой.

Руководитель отметила, что получила «папку с примерами», куда внесены фамилии, имена, отчества, регион проживания и истории пациентов, которым было отказано ввезти в страну жизненно необходимые им лекарства, отсутствующие в России.

«С этим мы разберёмся и примем превентивные меры, чтобы каждый гражданин мог права свои реализовывать в полном объёме», — сказала Скворцова.

Проверки пройдут в сотрудничестве с Росздравнадзором и Федеральным фондом ОМС.