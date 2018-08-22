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Минздрав проверит регионы по случаям отказа пациентам на личный ввоз лекарств

10:20, 22 августа, 2018
Дарья Снидкова
10:20, 22 августа, 2018
Дарья Снидкова
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#здоровье\n#общество\n#Москва\n#люди\n#Минздрав\n#лекарства
Фото: http://government.ru
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Глава министерства получила «папку примеров» с отказами.

Москва. Министерство здравоохранения проверит российские субъекты по случаям отказа пациентам в праве на личный ввоз незарегистрированных лекарств. Об этом пишет RT  со ссылкой на слова главы ведомства Вероники Скворцовой.

Руководитель отметила, что получила «папку с примерами», куда внесены фамилии, имена, отчества, регион проживания и истории пациентов, которым было отказано ввезти в страну жизненно необходимые им лекарства, отсутствующие в России.  

«С этим мы разберёмся и примем превентивные меры, чтобы каждый гражданин мог права свои реализовывать в полном объёме», — сказала Скворцова.

Проверки пройдут в сотрудничестве с Росздравнадзором и Федеральным фондом ОМС.

 

 

 

10:20, 22 августа, 2018
Дарья Снидкова
195
0
#здоровье\n#общество\n#Москва\n#люди\n#Минздрав\n#лекарства

 

 

 


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