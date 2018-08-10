Роспотребнадзор рекомендовал не пускать на работу больных гриппом сотрудников

Руководителям посоветовали организовать иммунизацию сотрудников.

Москва. Роспотребнадзор рекомендовал работодателям отправлять домой сотрудников, которые болеют гриппом или ОРВИ. Об этом говорится в постановлении Главного санитарного врача Анны Поповой, опубликованном в Российской Газете.

«В период эпидемического сезона по гриппу и ОРВИ принять меры по недопущению к работе лиц, больных ОРВИ; обеспечить сотрудников, работающих с населением, средствами индивидуальной защиты органов дыхания (медицинскими масками)», - сообщается в документе.

Иммунизация населения стартует в конце августа. Всего по России планируется привить 70 млн россиян.