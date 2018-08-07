Актера Ивана Бортника госпитализировали с переломом и внутренним кровотечением

Артист снимался в сериале «Место встречи изменить нельзя».

Москва. В Москве экстренно госпитализировали актера Ивана Бортника. У 79-летнего артиста обнаружили внутреннее кровотечение и перелом шейки бедра, сообщает телеканал «360°».

Изначально актера привезли в больницу с подозрением на инфаркт, но диагноз не подтвердился.

Иван Бортник снимался в сериалах «Место встречи изменить нельзя», «Сонька Золотая Ручка», а также фильмах «Родня», «Мусульманин» и других. С 1967 года выступает в театре на Таганке. В 2000 году получил звание народного артиста России.