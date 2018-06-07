В России на лечение онкологических заболеваний до 2024 года выделят 1 трлн рублей

Особое внимание планируется уделить ранней диагностике.

Москва. В России на борьбу с онкологическими заболеваниями до 2024 года выделят 1 трлн рублей. Об этом в ходе «Прямой линии» сообщил Владимир Путин.

Особое внимание планируется уделить ранней диагностике заболеваний, а также развитию ядерной медицины. Кроме того, одной из задач является оборудование и строительство онкоцентров.

«Сегодня раннее выявление где-то 30 с лишним процентов, а нужно добиться 70%, тогда после выявления минимум на 5 лет и больше мы обеспечим нормальное качество жизни», - пояснил президент.

Процент излечения онкологии у детей на сегодняшний день составляет 90 и более процентов. Ранее этот показатель составлял около 30%.

По словам министра здравоохранения Вероники Скворцовой, запущенность рака в стране резко снизилась.